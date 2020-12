Sol em Capricórnio: Veja motivos para amar esse signo

Ana Melo Sol em Capricrnio: Veja motivos para amar esse signo

Hoje, dia 21 de dezembro, o sol entra no signo mais reservado do zodíaco! Capricórnio é conhecido por sua objetividade, ambição e disciplina, conseguindo conquistar tudo o que deseja. Porém, esse signo vai além dessas qualidades citadas e tem mais para mostrar e ensinar.

Com a entrada do Sol em Capricórnio, as pessoas ficam mais resolutas, fazem planejamentos a um prazo maior e começam a definir metas para novo ciclo que se aproxima. Todas as pessoas, independente do signo, estarão mais objetivas com o que querem no próximo ano, bem na vibe dos capricornianos porque, sempre que o Sol entra em um signo, entramos na energia desse signo. E chegou a vez deles!

Motivos para amar pessoas de Capricórnio

ENORME SENSO DE RESPONSABILIDADE

Conhecido por seu enorme senso de responsabilidade, os capricornianos não deixam a peteca cair! Sempre vão arrumar soluções práticas para problemas que outras pessoas não vão saber lidar tão bem quanto eles.

PERSEVERAR SEMPRE

Para conseguir alcançar as nossas metas, precisamos de duas coisas: planejamento e perseverança. Duas qualidades natas de Capricórnio. As pessoas desse signo sabem bem como pensar em longo prazo e planejam todos os passos para concretizar o objetivo. Ainda mais falando em dinheiro: eles sabem poupar dinheiro melhor do que ninguém!

A RESPONSABILIDADE EM PESSOA

Olhar para um capricorniano é ver responsabilidade, prudência e competência. Mesmo que a pessoa não seja um modelo para a sociedade, ela vai passar essa imagem devido a tamanha energia que esse signo vibra. Mas de qualquer forma, Capricórnio sempre vai pensar bastante antes de agir para evitar qualquer tipo de dor de cabeça futura.

UM AMOR PRA VIDA TODA

Capricórnio é um signo com tendência à solidão pois gostam de ser pessoas mais individualistas, independentes e reservadas, sendo considerado bastante importante respeitar seu espaço pessoal. Mas não se engane, se conquistar o coração de um Capricórnio, será para uma vida toda! Mesmo que a relação acabe um dia, os capricornianos nunca esquecerão um amor, isso pode ser tanto no sentido romântico ou não. As pessoas queridas jamais deixarão de ter um espaço no coração das pessoas desse signo.

PARCEIRO ATÉ NOS PERRENGUES

Apesar de serem um pouco pessimistas, os capricornianos jamais vão deixar de procurar uma solução para uma situação difícil e vão enfrentar a batalha na linha de frente com você caso precise de uma mãozinha.

SINCERIDADE E FIDELIDADE

Nada melhor do que saber que a pessoa está sendo sincera conosco, não é mesmo? Além dos capricornianos serem ótimos ouvintes, eles não vão te enrolar pois são bastantes sinceros e fiéis aos seus sentimentos. Se Capricórnio falar algo, pode ter 99% de certeza de ser verdade. E se houver dúvidas, pergunte a ele que você terá uma resposta direta, reta e bem sincera.

Outras informações sobre Capricórnio

Elemento: Terra

Regente: Saturno

Símbolo: Cabra

Palavras-chave: Perseverança e responsabilidade

Missão: Ensinar que é preciso ter responsabilidade e dedicação para progredir

Anjo: Cassiel

Orixá: Omulu

Santo Protetor: São Lázaro

