Sol em Câncer pede atenção aos sentimentos e autocuidado

Hoje tem Lua minguante e o Sol em Câncer; veja como isso influencia seu dia





ÁRIES

Hoje é o último dia de Lua minguante: prefira atividades amenas e conversas leves, evite tarefas desgastantes e exaustivas também. Evite atitudes apressadas e impulsivas, uma postura mais introspectiva e comedida são importantes. Além disso, o Sol ingressa hoje em Câncer: é tempo de cuidar das emoções, demonstrar carinho, demonstrar solidariedade, reconhecer o bem que as pessoas queridas nos fazem. Procure ouvir mais e utilizar a palavra sempre com fins construtivos.

TOURO

Período mais indicado para a interiorização, para que possa se abastecer e se fortalecer emocionalmente. No último dia de Lua minguante, prefira a simplicidade e o recolhimento. Procure fazer tudo aos poucos, com calma e atenção. Vênus sorri para Plutão, você pode fortalecer os laços de afeto com quem ama. Aproveite para meditar, para favorecer a compaixão, o amor consciente e universal. Aproveite também para refletir sobre as últimas conquistas e traçar as próximas metas, que poderão ser ativadas a partir de amanhã.

GÊMEOS

Uma postura mais introspectiva e acolhedora é recomendada. Com a Lua minguante e o ingresso do Sol em Câncer, receptividade, intuição, sensibilidade e gentileza estão em alta. Aproveite para refletir melhor e com calma, para ganhar clareza e posicionar perante questões importantes. Assuntos amenos, descontraídos e bate-papo informais ficam mais favorecidos. É bom também expressar-se através das artes. Bom período também para cultivar a fé no Universo, em si mesmo e em seus sonhos mais elevados.

CÂNCER

Você fica mais sensível com a Lua minguante e o ingresso do Sol em seu signo. Procure elevar os sentimentos, aproveite para demonstrar seu afeto, seu carinho e seu cuidado às pessoas que ama. Quanto mais tranquilidade, melhor! É importante deixar a vida fluir, sem acúmulo de compromissos. Depois do trabalho, vale mais passar mais tempo em casa, curtindo as gostosuras do lar e a companhia das pessoas que ama. Melhor recolher o acampamento, resguardar-se de fortes emoções. Um novo ciclo chegará amanhã!

LEÃO

O Sol ingressa no intimista signo de Câncer: vale se empenhar para finalizar pendências, mas não assuma muitos compromissos. Cuidado com posturas arrogantes e inflexíveis. É importante reservar tempo para se recolher. Mergulhe em sua alma para refletir melhor e conhecer os prós e contras de seus desejos. Prefira ativar sua imaginação criativa, elevar seu espírito, gestar e visualizar novos sonhos. Qualquer limpeza que promover agora se revelará sadia e benéfica.

VIRGEM

É tempo de abrir seu coração e fortalecer seus laços de afeto. Com a Lua minguante e o Sol em Câncer, procure fazer tudo sem correrias e atropelos. O período é propício também para reflexão, meditação e práticas espirituais. Vale se encantar com um filme, uma música, buscar o contato com a natureza ou terapias que promovem curas emocionais. Este é um momento para finalizar assuntos e limpar os sentimentos. Novos assuntos poderão ser ativados a partir de amanhã com a Lua nova.

LIBRA

É importante agora cuidar-se mais, criar uma atmosfera de aconchego com palavras reconfortantes e curativas. No último dia de Lua minguante, vale expressar sentimentos em gestos, atitudes e palavras doces. Carinho, cuidado e acolhimento são as qualidades em destaque. Reserve momentos para ficar sozinho, refletir, compreender os conflitos internos para dissipá-los. Conte com inspiração, criatividade e sensibilidade. Utilize suas qualidades diplomáticas e seu poder conciliador para sanar desentendimentos.

ESCORPIÃO

Quanto mais tranquilidade e introspecção, melhor. O Sol ingressa em Câncer, indicando a importância de compreender as emoções, buscar segurança e apoio. Procure baixar as expectativas e dar mais atenção às pessoas que ama. Melhor mesmo é passar mais tempo sozinho, refletir sobre a vida, perceber o quanto avançou e elaborar novos planos. Com mais recolhimento, você pode cuidar da alma e das emoções. O foco deve ser sempre mudar a si mesmo, ao invés de tentar mudar ou controlar o outro.

SAGITÁRIO

Vale promover mudanças e ajustes. Tudo isso em conexão com a intuição e os sentimentos mais elevados. Com a Lua minguante e o ingresso do Sol no sensível Câncer é tempo de desacelerar. Procure também mimar-se e descansar mais. Conclua o que estiver pendente e estabeleça as metas para o novo ciclo lunar que virá amanhã. O desafio é alinhar os sonhos e os ideais com as possibilidades que se apresentam. Lembre-se que a lição de Júpiter em Capricórnio é trazer mais foco, determinação, estrutura e perseverança.

CAPRICÓRNIO

Todos estão mais sensíveis. Não é um bom momento para fazer exigências, nem para forçar as situações, mas de se adaptar a elas da melhor maneira possível. Pelo contrário, o céu o convida a compreender os sentimentos alheios. Com o ingresso do Sol em Câncer, vale dar mais atenção para a família e olhar para suas emoções também. Aproveite para refletir e perceber o que você realmente ama e valoriza. Procure comunicar-se com afeto, gentileza e humor. Este é o antídoto para desfazer a imagem de frieza e seriedade, que por vezes é desnecessária.

AQUÁRIO

Por hora, observe mais, ao invés de agir. É preciso flexibilidade, compreensão e adaptabilidade, ao invés de tentar forçar situações, ou impor suas verdades. Com a Lua minguante e o Sol em Câncer, o período é ideal para oferecer cuidado, carinho e proteção aos entes queridos. É tempo de cultivar equilíbrio emocional, de alinhar razão com o coração. Com momentos de introspecção, você pode perceber o que atravanca sua caminhada, o que tolhe seu crescimento e deve ser deixado para trás, para que haja uma libertação.

PEIXES

Com o ingresso do Sol em Câncer, é hora de valorizar a casa, a segurança, o apoio emocional, as questões domésticas e familiares. Procure criar um ambiente acolhedor à sua volta com aromas, música e amor. Vale reservar mais tempo para descansar e restabelecer suas forças. Finalize o que for possível com o máximo carinho, cuidado e solidariedade. O diálogo pode ser amoroso, compassivo, permitir compreensões profundas. Aprendizados espirituais, artes, cultura e terapias que promovem o equilíbrio emocional estão favorecidos.

