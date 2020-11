Sol e calor nesta sexta em São Paulo

iG São Paulo Previsão do tempo desta sexta (27) é de calor

Sol e calor marcam a previsão do tempo desta sexta-feira (27), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 20ºC e a máxima de 32ºC.

No final do dia, há chances de pancadas isoladas de chuva, devido ao calor. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 55% e 95%.