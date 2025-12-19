Agricultura
Soja deve responder por 23% do PIB do agronegócio e 5,7% da economia
Segundo o estudo, o PIB da cadeia da soja e do biodiesel deve crescer 11,66% em 2025, numa revisão positiva de 0,37 ponto em relação ao relatório anterior, refletindo o avanço da agroindústria e seu efeito multiplicador sobre agrosserviços e insumos. O cenário combina três fatores: uma colheita estimada como recorde em 2024/25, intensificação do esmagamento no País e demanda mais forte por óleo para produção de biodiesel.
No caso do biodiesel, o impulso vem da aceleração da produção no terceiro trimestre de 2025, associada à entrada em vigor da mistura obrigatória B15 (15% de biodiesel no diesel) em 1º de agosto. Na indústria processadora, o desempenho acompanha a melhora das perspectivas mapeadas pela Abiove para o esmagamento, que segue em ritmo intenso e tende a ser recorde.
Um dos resultados mais relevantes do levantamento é a diferença de valor gerado entre exportar soja em grão e processar o produto no País. Com base nos dados até o fim do terceiro trimestre, o Cepea e a Abiove estimam que o PIB gerado por tonelada de soja produzida e processada no Brasil pode ser 4,2 vezes maior do que o obtido com a exportação direta do grão in natura.
Esse múltiplo captura o efeito do esmagamento (farelo e óleo), do biodiesel e dos serviços logísticos, industriais e financeiros associados à cadeia. Em outras palavras, manter mais soja na indústria nacional, em vez de embarcar apenas o grão, amplia a geração de renda, emprego e tributos por tonelada produzida.
Apesar da expansão robusta do PIB físico, os pesquisadores alertam que a renda da cadeia não sobe na mesma proporção por causa do comportamento de preços. Entre janeiro e setembro de 2024 e o mesmo período de 2025, os preços médios da cadeia da soja recuaram 7,27%, o que os autores atribuem ao chamado “efeito base”: o terceiro trimestre de 2024 registrou fortes altas, enquanto 2025 teve, em geral, ganhos mais graduais.
Esse quadro levou a uma revisão para baixo da projeção de crescimento da renda do complexo soja‑biodiesel. A estimativa atual aponta alta de 3,54% em 2025 – suficiente para interromper uma sequência de três anos de queda, mas bem abaixo dos 11,19% de avanço previstos no relatório anterior, que já haviam sido ajustados em revisões sucessivas ao longo do ano.
Para o produtor, o recado central é que volume e PIB da cadeia devem seguir fortes, mas com margens comprimidas pela combinação de custos elevados, preços internacionais mais comportados e câmbio menos favorável do que em anos de “boom”. A saída continua sendo ganhar eficiência dentro da porteira e avaliar com cuidado decisões de retenção, venda antecipada e participação em contratos vinculados ao mercado interno de processamento e biodiesel.
Do ponto de vista da política econômica, o estudo reforça que qualquer mudança em regras de mistura de biodiesel, logística, tributação ou acordos comerciais tem impacto direto sobre um bloco que concentra quase um quarto do PIB do agro e uma fatia relevante do PIB nacional. A estratégia de agregar valor à soja no Brasil – em vez de focar apenas na exportação do grão – aparece como um dos caminhos mais rápidos para ampliar a renda gerada por tonelada produzida, mesmo em um ambiente de preços menos exuberantes.
Fonte: Pensar Agro
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Bella Longuinho mostra resultado de procedimento estético nos glúteos
Bella Longuinho, de 23 anos, exibiu nesta quinta-feira (18), o resultado de um procedimento estético nos glúteos. A influenciadora aplicou...
PF realiza reunião com a Prefeitura de Parnaíba visando à formalização de Acordo de Cooperação Técnica
Parnaíba/PI. A Polícia Federal realizou reunião, nesta quinta-feira (18/12), com a Prefeitura Municipal de Parnaíba com a finalidade de tratar...
CCPI reforça cooperação policial internacional durante a Cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal inaugura, nesta sexta-feira (19/12), o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da LXVII Cúpula...
Soja deve responder por 23% do PIB do agronegócio e 5,7% da economia
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Aprosoja pressiona STF a liberar lei de Mato Grosso que corta incentivos
A Associação de Produtores de Soja (Aprosoja) Brasil e a de Mato Grosso (Aprosoja‑MT) entraram com ação no Supremo Tribunal...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Regional
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Estadual
Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos
Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba
O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da...
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia
Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
ENTRETENIMENTO
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”
A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’
A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....
POLÍTICA
Concurso Polícia Legislativa: informações para o dia da prova
O segundo dia de provas do Concurso 2025 da Assembleia Legislativa (Ales) será neste domingo (21). Desta vez, Vitória, Cachoeiro...
Comissões Parlamentares de Inquérito de 2014 a 2019
Das 13 comissões parlamentares de inquérito instaladas no período de 2014 a 2019, na Assembleia Legislativa (Ales), sete tiveram relatórios...
Retrospectiva traz principais ações da Ales neste ano
O ano de 2025 foi marcado por muitas ações institucionais da Assembleia Legislativa (Ales) que buscaram aproximar o trabalho parlamentar...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Nacional7 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual6 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades4 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais