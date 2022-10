SOJA/CEPEA: Valores reagem no Brasil

Cepea, 17/10/2022 – Os preços da soja voltaram a subir no mercado interno na semana passada. Pesquisadores do Cepea indicam que o impulso veio das frequentes chuvas nas principais áreas de cultivo da oleaginosa no Brasil, que têm interrompido os trabalhos de campo – no Paraná, alguns agentes já indicam necessidade de replantio em parte das áreas do oeste e sudoeste do estado. Além disso, as valorizações nos contratos futuros externos também reforçaram o movimento de alta nos preços no Brasil. Neste caso, o avanço internacional esteve atrelado a estimativas indicando menor oferta de soja no Estados Unidos. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA