SOJA/CEPEA: Preços sobem; semeadura se aproxima do fim

Cepea, 29/11/2021 – Os preços internos da soja subiram ao longo da última semana. Segundo pesquisadores do Cepea, os valores foram influenciados pela redução gradual do volume da temporada 2020/21 disponível para negociação e pela alta no mercado externo. No campo, a umidade do solo em algumas regiões produtoras da oleaginosa começa a ficar baixa, mas a ausência de chuvas permitiu que sojicultores avançassem com a semeadura em muitas áreas. Já no Sul do País, foram as precipitações fracas e isoladas que favoreceram a retomada das atividades de campo, que haviam sido interrompidas em algumas praças. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)