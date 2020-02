SOJA/CEPEA: Preços da oleaginosa e derivados registram queda no mercado interno

Cepea, 03/02/2020 – Segundo pesquisas do Cepea, os preços de soja e derivados estão em queda no mercado brasileiro, devido à baixa na CME Group (Bolsa de Chicago), à menor demanda doméstica e ao menor ritmo de embarques do Brasil. Além disso, o avanço da colheita da oleaginosa no País tem deixado compradores consultados pelo Cepea reticentes nas aquisições, à espera de preços menores nos próximos dias. Há também menor necessidade de compra das indústrias, uma vez que grande parte está recebendo lotes de contratos efetivados ainda em 2019. Entre 24 e 31 de janeiro, os Indicadores ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) e CEPEA/ESALQ Paraná cederam 0,7% e 2%, respectivamente, fechando a R$ 85,33 e a R$ 80,36/sc de 60 kg na sexta-feira, 31. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br