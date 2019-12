SOJA/CEPEA: Preços caem no mercado interno

Cepea, 23/12/2019 – De acordo com pesquisas do Cepea, os valores da soja caíram no mercado brasileiro nesta semana, pressionados pela menor demanda, pela desvalorização do dólar e pelo clima favorável às lavouras de soja em praticamente todo o Brasil. A expectativa é de nova safra recorde no País, apesar de as lavouras cultivadas primeiramente poderem registrar menor produtividade. A queda nos preços internos, no entanto, foi limitada pela forte valorização nos contratos futuros negociados na CME Group (Bolsa de Chicago). Entre 13 e 20 de dezembro, os Indicadores ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá e CEPEA/ESALQ Paraná recuaram 0,8% e 0,1%, com respectivos fechamentos de R$ 87,25/saca e R$ 82,95/sc de 60 kg nessa sexta-feira, 20. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br