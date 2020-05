SOJA/CEPEA: Preço ao produtor chega aos R$/100/sc

.

Cepea, 18/05/2020 – Os preços da soja seguem renovando as máximas nominais em algumas regiões levantadas pelo Cepea, especialmente nos portos. Apesar disso, nem todas as praças do interior do País tinham absorvido essa valorização do grão nos portos, principalmente quando se considera o valor pago ao produtor (mercado de balcão). Produtores consultados pelo Cepea do Sul do Brasil e da região paulista de Sorocabana (oeste do estado) já negociam a soja na casa dos R$ 100,00 por saca de 60 kg. A sustentação vem da boa demanda, especialmente para exportação, e da menor oferta. Quanto ao Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR), entre 8 e 15 de maio, registrou alta de 3,9%, fechando a R$ 115,83/saca de 60 kg na sexta-feira, 15. O Indicador CEPEA/ESALQ Paraná subiu 2,9% no mesmo período, a R$ 107,50/sc de 60 kg na sexta. De acordo com pesquisas do Cepea, indústrias indicam que estão conseguindo repassar a alta dos preços do grão aos derivados, contribuindo para que a margem de esmagamento não ceda expressivamente. No entanto, representantes de indústrias já se preocupam com a margem de lucros nos próximos meses, diante das incertezas quanto ao abastecimento da matéria-prima no segundo semestre. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br