SOJA/CEPEA: Liquidez segue alta no mercado interno

Cepea, 5/06/2023 – A liquidez interna, que já estava aquecida nas primeiras semanas de maio, aumentou no encerramento do mês, período em que o dólar operou acima dos R$ 5,00. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário, somado à valorização externa, incentivou vendedores domésticos a elevarem o volume de soja ofertado. Importadores, por sua vez, foram atraídos também pela taxa cambial e pela queda no prêmio de exportação no Brasil. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado