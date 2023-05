SOJA/CEPEA: Liquidez cresce no BR com a elevação do câmbio e do prêmio

Cepea, 29/05/2023 – Com a valorização do dólar frente ao Real, a liquidez no mercado interno de soja voltou a crescer, à medida que atraiu importadores ao Brasil. Segundo pesquisadores do Cepea, vendedores também foram estimulados a negociar, neste caso, diante da elevação dos prêmios de exportação. Contudo, as altas nos prêmios e nos preços domésticos foram limitadas pelos estoques elevados no País, uma vez que a colheita da safra 2022/23 segue para a reta final. Ressalta-se que, embora o ritmo de negócios tenha se aquecido nos últimos dias, a comercialização desta temporada está inferior ao de safras passadas. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado