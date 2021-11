SOJA/CEPEA: Diante da recente valorização, sojicultor negocia remanescente de 20/21

Cepea, 22/11/2021 – As valorizações externa e cambial (US$/R$) nos últimos dias atraíram importadores de soja ao Brasil, o que resultou em alta nos preços internos da oleaginosa. Esse cenário e a expectativa de que a produção de 2021/22 entre de forma antecipada no mercado motivaram sojicultores a comercializar o remanescente da safra 2020/21. Inclusive, segundo colaboradores do Cepea, chamou a atenção o atípico aumento das negociações envolvendo lotes para entregas entre dezembro deste ano e janeiro de 2022. Entre 12 e 19 de novembro, o dólar se valorizou 2,7% frente ao Real, indo para R$ 5,604 na sexta-feira, 19. No mesmo comparativo, os Indicadores ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá e CEPEA/ESALQ – Paraná avançaram expressivos 5,37% e 5,36%, com respectivos fechamentos a R$ 167,72/sc e a R$ 164,78/sc de 60 kg na sexta. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)