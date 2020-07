SOJA/CEPEA: Com baixo excedente, importação é a maior desde jun/16

.

Cepea, 13/07/20 – Com volume recorde de soja exportado no primeiro semestre, empresas domésticas começam a ter dificuldades em se abastecer, segundo informações do Cepea. Empresas do Sul do País, inclusive, já importam a soja do Mercosul. Em junho, o Brasil comprou 89,76 mil toneladas de soja (especificamente nesse mês, apenas do Paraguai), mais que o dobro do adquirido em maio e o maior volume importado desde junho/16, de acordo com a Secex. Ainda assim, a baixa liquidez e o enfraquecimento do dólar limitaram o movimento de alta nos valores domésticos. ÓLEO DE SOJA – Com a baixa oferta de matéria-prima e a crescente demanda externa por óleo de soja, os preços deste derivado e os prêmios para exportação seguem atingindo novos recordes, segundo dados do Cepea. As indústrias de biodiesel também estão ativas – algumas fábricas brasileiras, inclusive, mostram interesse em exportar o óleo de soja em detrimento de vendê-lo no mercado doméstico. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br