SOJA/CEPEA: Com baixa liquidez no spot, preços recuam

Cepea, 02/08/2021 – As negociações de soja no mercado spot estiveram lentas nos últimos dias, devido à desvalorização do dólar frente ao Real. Assim, de acordo com dados do Cepea, os preços da oleaginosa recuaram. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá caiu 0,6%, de 23 a 30 de julho, fechando a R$ 168,05/sc de 60 kg no dia 30. O Indicador CEPEA/ESALQ Paraná registrou queda de 0,46% na mesma comparação, a R$ 163,56/sc de 60 kg na sexta-feira. No mês, porém, esses Indicadores subiram 6,28% e 6,64%, respectivamente. Quanto ao dólar, a baixa foi de 0,38% entre 23 e 30 de julho, a R$ 5,1970 no último dia útil de julho. Vale lembrar que, apesar da lentidão no spot, já há interesse em negociar contratos a termo da safra 2022/23. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)