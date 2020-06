SOJA/CEPEA: Alta do grão preocupa indústria quanto a abastecimento

.

Cepea, 22/06/20 – Os preços da soja em grão subiram significativamente nos últimos dias, preocupando representantes de indústrias quanto ao abastecimento da matéria-prima no segundo semestre – grande parte das unidades tem estoques apenas para curto prazo. Segundo pesquisadores do Cepea, a expressiva valorização cambial na semana passada aqueceu a demanda externa pela soja brasileira, o que elevou a liquidez doméstica. Esse cenário, atrelado ao baixo excedente interno, impulsionou os preços da soja no Brasil. No início da pandemia de covid-19 no Brasil, agentes estavam incertos quanto ao consumo de farelo e óleo de soja. No entanto, as procuras doméstica e externa continuaram firmes, especialmente por farelo de soja. Agora, com o câmbio ainda elevado, indústrias, principalmente as do Sudeste do Brasil, preferem exportar o derivado ao invés de vendê-lo no mercado interno, fazendo com que uma parte dos consumidores brasileiros de farelo tenha dificuldades em se abastecer. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br