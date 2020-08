Sogra se irrita com a noiva, interrompe cerimônia e casamento termina em briga

A estudante Su Naing, de 23 anos, que vive na Birmânia, país do sudeste asiático, tem chamado atenção nas redes sociais por possuir uma cintura extremamente fina. Ela afirma que tem de circunferência de apenas 34 cm e acredita que a sua cintura é uma das menores do mundo.

Reprodução/Instagram Su Naing

Muitas pessoas comentam que a estudante só pode estar usando photoshop nas fotos em que posta no Instagram, mas ela garante que sua cintura é fina mesmo e que leva uma vida normal e saudável. “Tenho disposição e mantenho uma dieta saudável para que não tenha nada com o que me preocupar. Eu não acho que tenha de algo errado com a minha aparência”, declarou a jovem em entrevista ao ‘The Sun’.





Mesmo sendo alvo de alguns comentários maldosos, Su não se deixa abalar. “Gosto de tirar fotos e mostrar como eu sou. Receber elogios é muito bom, muitas pessoas concordam que tenho um visual bonito”, disse.

Su chegou a entrar em contato com o Guinness World Record para tentar o título da pessoa com a cintura mais fina do mundo, mas ela foi desbancada pela britânica Ethel Granger, que tem uma cintura um pouco menor que a dela, com cerca de 33 cm.