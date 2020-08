A americana Sarah Ragsdale resolveu postar no Tik Tok algo inusitado que aconteceu no casamento da sua irmã, Anna Larrabee. O vídeo, que viralizou na rede social e acabou sendo retirado do ar, mostra Judie, a sogra da noiva, interrompendo a cerimônia por discordar do que Anna diz nos votos de casamento sobre o noivo e as duas começam a discutir.