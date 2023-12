Sogra e genro são presos por furto de placas de energia solar no ES

Uma mulher de 42 anos e o genro dela, um jovem de 23, foram presos na terça-feira (19), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, suspeitos de tramar o furto de uma carga de peças de sistema de energia solar. Segundo a Polícia Civil, a suspeita simulou um roubo do caminhão onde estavam as placas, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, e chegou a prestar queixa na delegacia. O caso aconteceu no dia 5 de dezembro.