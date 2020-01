Sofrência? Fernando Zor vira piada entre amigos após suposto término com Maiara

A atriz Letícia Lima está namorando escondido o ator Daniel Rocha. Amigos próximos do casal contaram ao colunista Leo Dias que os dois começaram a ficar no Rock in Rio, no fim de setembro, e viajaram juntos para passar o Réveillon em Itacaré, na Bahia.

arrow-options Reprodução | Instagram Letícia Lima e Daniel Rocha vivem um romance.





Letícia Lima está no ar na novela da Globo Amor de Mãe. Os atores já viveram um par romântico no cinema com o filme: “Quem vai ficar com Mário?”

Letícia Lima namorou a cantora Ana Carolina por cerca de quatro anos. Já Daniel Rocha terminou o casamento com Laíse Leal seis meses depois de oficializar a união. Eles estiveram juntos por cinco anos.