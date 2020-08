Sofia provoca um acidente com Eliza, em “Totalmente Demais”

Sofia (Priscila Steinman) não estava brincando quando disse que queria se vingar de todos. A mira da vez é Eliza (Marina Ruy Barbosa), ela não se intimidará nem com a presença de Germano (Humberto Martins) e vai provocar um acidente com a meia-irmã na mansão da família, no capítulo desta quinta-feira (27).

Divulgação Eliza (Marina Ruy Barbosa) se afoga em armação de Sofia (Priscila Steinman) em “Totalmente Demais”





Em outro núcleo de “Totalmente Demais”, Lili (Vivianne Pasmanter) pede a Rafael (Daniel Rocha) que se afaste de sua família e o fotográfo alerta de que Sofia (Priscila Steinman) está enganando a família. Sofia (Priscila Steinman) manda a foto do cofre da casa dos pais para Jacaré (Sergio Malheiros).

Jeniffer (Lellêzinha) incentiva Janaína (Valentina Bandeira) a se envolver com Wesley (Juan Paiva). Pietro (Marat Descartes) pede a Carolina (Juliana Paes) para acompanhá-la à clínica de fertilização.





No final do capítulo, Jacira (Lana Guelero) ofende Wesley (Juan Paiva) e proíbe a filha de namorá-lo. Natasha (Lavínia Vlasak) avisa a Arthur (Fabio Assunção) que levará Jojô (Giovanna Rispoli) para morar em Miami com ela e o marido.