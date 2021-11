Sofás: como escolher a melhor opção para você e sua casa?

A estrela da sala é o sofá. E, na hora de escolher, muitas dúvidas surgem, uma vez que normalmente esse item dá o tom do espaço. E qual será o melhor tamanho, o melhor tecido, o melhor modelo? Muitas questões surgem e a coluna dentro de casa preparou um conteúdo para te ajudar nesse momento tão importante: a especificação do móvel correto.

Medidas

A fita métrica é um mantra antes da compra de qualquer móvel: tenha sempre em mãos. O primeiro passo é entender as dimensões do espaço e o local exato onde você pretende alocar o sofá. A fim de garantir uma boa circulação, trabalhe com uma distância mínima entre 55 e 70 cm entre o sofá e os outros itens do espaço. Além da sala, você também precisa verificar o vão de abertura da porta de entrada e do elevador para entender como a(s) peça(s) irão entrar. Existe a possibilidade de içamento em edifícios, ou seja, um processo de subida por fora do imóvel, adentrando os itens pela janela. Esse tipo de serviço exije responsabilidade técnica de um profissional e custos extras necessários a considerar no orçamento final.

helo yamashiro Atente ao espaçamento

Lembre-se que a proporção do móvel é importante para uma boa harmonia dentro do espaço e do local a ser acomodado.

Utilidade

Definir o uso do sofá é essencial no quesito conforto. Na maioria das residências, o único espaço onde encontraremos essa peça é na sala de estar e é comum que ele sirva de 1001 utilidades: para receber visitas, assistir Tv, uma visita dormir. Caso você tenha outros espaços na casa que comporte mais peças, sugerimos que separe as funcionalidades facilitando sua escolha na hora da compra.

Dica da Helo: em espaços para assistir tv, opte por sofás mais profundos e retráteis. Já em espaços para receber visitas, opte por menor profundidade (entre 60 e 75cm).

Modelo

O mercado possui uma cartela grande de opções e com diversos preços. A escolha do modelo é uma junção de gosto pessoal com estética e conforto e, abaixo, conferimos alguns modelos:

1. Modelo tradicional fixo: o que determina esse tipo de sofá são o assento e encostos fixos. Os mais tradicionais têm disponibilidade de dois ou três lugares e você encontrará em diversos modelos, desde os clássicos até os retráteis, assim como em jogos.

Leia Também

2. Modelo de canto ou em “L”: o formato está no próprio nome. Ideal para cantos de parede, por exemplo.

3. Modelo retrátil: o grande atrativo é a possibilidade de você expandir o sofá e se jogar! Ele pode ter encosto reclinável ou fixo, ideal para pessoas que passam horas no sofá.

helo yamashiro O sofá é um móvel que vai viver com você por muitos anos, assim, a aposta certa é fundamental

4. Modelo com chaise: sabe aquele cantinho a mais para você esticar as pernas? Diferente do modelo retrátil, a chaise é caracterizada por ser fixa e não ter a parte do encosto nesse trecho como o modelo de canto.

5. Modelo com cama: com dupla finalidade, é um sofá que vira cama. Ideal para quem precisa de um espaço na hora de receber uma visita.

6. Modelo redondo/curvo: tendência entre as décadas de 50 e 70, voltaram com tudo nos últimos anos. É uma peça para quem quer ousar e um visual com mais fluidez.

Cores e texturas

O comércio oferece uma infinidade de opções. A maior tendência, por ser umas das maiores peças do ambiente, é utilizar tons neutros como bege e cinza. Relativo ao tecido, mais um vez reforçamos a importância de saber o uso: é para receber visitas, assistir tv, tem crianças, ficará ao sol, entre outras questões. Tramas de chenile, linho, suede e veludos são mais confortáveis. Já os de couro naturais e sintéticos, são grandes aliados na limpeza – fácil manutenção.

Limpeza

Conferir na loja e na etiqueta a forma de higienização é o caminho mais seguro e deve ser feita a cada 6 meses de forma intensa. No dia a dia, a aspiração de migalhas se faz necessária, assim como sujeiras pontuais. Em muitos casos, a ajuda de uma empresa profissional é a melhor alternativa, pis utilizam métodos mais eficientes. Uma forma de garantir maior durabilidade e resistência é realizar a impermeabilização do tecido (técnica que repele líquidos), ajudando a prevenir a proliferação de ácaros e bactérias.

O sofá, assim como todos os itens de uma casa, deve refletir a personalidade dos donos e o estilo de vida deles. Pesquisar é importante e ter a certeza da escolha, mais ainda.