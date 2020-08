Socorro de R$ 3 bilhões a artistas começará em setembro

A obra é uma coletânea de contos com histórias diferentes em tempo, ambiente e realidade.

A escritora capixaba, Thaynara de Oliveira, de 22 anos, lançará seu primeiro livro solo, “Tempos de Colapso” no dia 22 de agosto, partir das 18 horas. Devido à quarentena, o evento será on-line, realizado por meio de uma live no Facebook (https://www.facebook.com/Temposdecolapso).

De acordo com a autora, o lançamento contará com várias etapas, incluindo um bate-papo em que abordará curiosidades e o processo de escrita do livro. Também haverá uma conversa sobre filosofia e fantasia e sorteio de brindes. O livro Tempos de Colapso é uma coletânea de contos com histórias diferentes em tempo, ambiente e realidade, que têm em comum mulheres fortes.

Thaynara explica a obra: “É uma imersão em um mundo de fantasia, que, de forma metafórica, tudo tem a ver com a nossa realidade. Podemos nos colocar no lugar dos personagens ao passo que somos surpreendidos pela imprevisibilidade de suas histórias”

Ela já participou de outras duas coletâneas, juntamente com outros autores, são elas: Entre Drinks, Música e Amor e Assassinatos no Brasil Colonial.

Reserve o seu!

Para reservar um exemplar de Tempos de Colapso com a própria autora e garantir brindes e preço promocional, basta clicar no link: https://bityli.com/zVBYo.

Para adquirir com a editora em preço comum acesse:

https://www.katzeneditora.com.br/tempos-de-colapso

Para outras informações, é só entrar em contato pelo WhatsApp: (27) 99906-2308.