Socioeducandos da Unimetro voltam a ter aulas de cursos profissionalizantes

Após cinco meses de suspensão devido às medidas restritivas para a contenção da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), as aulas dos cursos profissionalizantes oferecidas para 20 socioeducandos da Unidade de Internação Metropolitana (Unimetro) foram retomadas no último dia 05. A formação é uma parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

Com idades entre 17 e 20 anos, os socioeducandos estão inscritos nos cursos de Empreendedorismo e Logística. Segundo o gerente da Unimetro, Ricardo Costa, a qualificação nas unidades de internação tem como objetivo contribuir para a ressocialização de jovens e adolescentes proporcionando, dentre outros direitos, acesso à profissionalização e inserção no mercado de trabalho.

“Um dos caminhos para romper com ciclo infracional é a oportunidade. E a educação é uma das ferramentas capaz de trazer mudanças na história de vida dos socioeducandos da nossa unidade”, afirmou.

Já o subgerente de segurança da unidade, Adilson Maurício, avalia a parceria como uma forma de criar novos horizontes para que jovens e adolescentes concluam suas medidas de internação. “ Além disso, também é uma oportunidade de se inserirem no mercado de trabalho mais rapidamente, a fim de alcançarem um futuro melhor”, disse.

