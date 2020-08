Sobrinha de 9 anos de Anitta vive em situação precária no Rio

Felipe Terra, o novo irmão de Anitta, se separou da mulher, Thalita, pouco depois de encontrar a irmã famosa. Eles já tinham separado uma vez e voltaram a pedido de um pastor. Mas o casamento ficou insustentável e Felipe saiu de casa, deixando a ex e a filha, Letícia, de 9 anos.

Reprodução Anitta e a família do irmão

É nesse ponto que a história toma ares de tristeza: Letícia vive em uma situação precária ao lado da mãe. A casa onde vivem sofre com constantes inundações durante as chuvas do Rio. Além disso, a fiação da casa está exposta, o mofo toma conta de várias partes da residência e móveis e eletrodomésticos precisam ficar suspensos para não entrar na conta dos prejuízos. Isso sem citar a possibilidade de doenças que as enchentes trazem, como leptospirose – que é a doença causa pela urina do rato infectado.

Segundo pessoas próximas à cantora, a situação é de dar dó, mas Anitta já teria oferecido ajuda e pedido para o irmão procurar uma casa para que a sobrinha pudesse morar. O problema é que Felipe não quer onerar a irmã famosa.

Anitta por sua vez, assim como outros membros da família, não sabem a fundo como está situação de Letícia e Thalita. O fato é que, apesar de não ser obrigação de Anitta, ela já falou com Felipe que compra uma casa para a sobrinha e outra pra ele. A cantora falou, inclusive, para ele procurar as casas, mas Felipe tem vergonha e não quer aceitar os presentes caros da irmã famosa. Veja algumas fotos da casa de Letícia e Thalita.