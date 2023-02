Sobre para 48 o número de mortos pelas chuvas no litoral de São Paulo

Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros fazem buscas no litoral de São Paulo

Subiu para 48 o número de mortes confirmadas pela Defesa Civil de São Paulo (47 em São Sebastião e uma em Ubatuba) após o temporal que devastou o Litoral Norte do estado no último final de semana. Equipes de resgate continuam a procurar cerca de 57 pessoas que ainda continuam desaparecidas.

Os trabalhos ocorrem principalmente em bairros da costa sul da cidade de São Sebastião e Juquehy .

Durante a terça-feira (21) as buscas chegaram a ser suspensas por conta de novas chuvas na cidade de São Sebastião . Havia risco de novos deslizamentos de terra na cidade. No entanto, a partir das 22h os trabalhos fora retomados e seguiram pela madrugada.

Resgates

Bombeiros, agentes da Defesa Civil e voluntários fazem buscas por sobreviventes da tragédia. No domingo, helicópteros da PM tiveram dificuldade para chegar pontos mais críticos atingidos pelos deslizamentos por conta do mau tempo. Aeronaves do Exército foram enviadas para auxiliar nos trabalhos. A operação de resgate envolve mais de 600 pessoas.

Estradas do litoral norte de SP

Além do trabalho de resgate, diversas equipes atuam para desobstruir o acesso de rodovias e estradas que dão acesso ao litoral de São Paulo. Veja:

Rio-Santos: trecho até a Barra do Sahy está liberado. Entre os pontos interditados, há um ponto bloqueado totalmente na Praia Preta e outros nove com bloqueios parciais por causa de deslizamento de terra, entre eles, o trecho de Maresias.

Mogi Bertioga: completamente bloqueada, com previsão de ao menos dois meses para liberação.

Rodovia dos Tamoios (SP-99): principal rota alternativa entre o litoral norte de SP e São Paulo , está liberada.

Fonte: IG Nacional