Sobrancelhas em Hollywood: veja as mudanças dos anos 2000 até hoje

Reprodução Alguma das principais produções das últimas décadas, como: The OC, Euphoria, La Casa de Papel e Pretty Little Liars

O visual das grandes celebridades, sejam nacionais ou internacionais, é desejado e copiado em todo o mundo: das peças de roupas, estilo de cabelo, maquiagem até aos designs de sobrancelhas. A mídia desempenha um papel significativo na forma como percebemos a estética e a moda.

Segundo uma pesquisa da NBC Universal Brasil, cerca de 93% dos brasileiros acompanham séries no Brasil. A mesma pesquisa ainda revela que 66% deles gostam de séries em que se identificam com o personagem, e 39% afirmam que as séries que assistem ajudam a contar sobre quem eles são e como se sentem.

Todos os anos, surgem novas obras nos streamings que acabam hipnotizando os telespectadores e ditando tendências. Essa influência pode ser mais fácil de alcançar hoje em dia graças às redes sociais, porém, na década de 2000, esse padrão já era bem comum, e tais personagens já eram vistos como figuras que todo mundo queria copiar. São o caso dos clássicos que fazem sucesso até hoje, como a série Gossip Girl (2007 – 2012) e o filme Meninas Malvadas (2004).

Várias dessas aparências atravessaram décadas em salões de beleza e clínicas de estética. “Desde o começo, recebemos clientes de diversas partes do Brasil com fotos das mulheres que estão na mídia no momento, muitas vezes, personagens de séries e filmes de quem querem as sobrancelhas iguais. Nós reproduzimos de acordo com o perfil da cliente, até porque cada um tem um formato de rosto, não podemos tirar essa identidade da pessoa”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial.

A especialista viajou até os anos 2000 e reproduziu uma linha do tempo com as principais produções da época e como as sobrancelhas foram mudando através dos anos. Confira:

2000 a 2005:

Reprodução The O.C., Sex and The City e Meninas Malvadas – grandes sucessos da época

As sobrancelhas dos anos 2000 eram notáveis por seu estilo distinto, que muitas vezes, envolvia modelos bem finos e exageradamente arqueados. Esse estilo era bastante popular entre as celebridades e retratado em séries de TV e filmes. Em anos diferentes, tínhamos The O.C., Meninas Malvadas e Sex and the City fazendo a cabeça das telespectadores.

O visual de Marissa, uma das protagonistas da série The O.C., era um dos queridinhos. Já em Meninas Malvadas, para diferenciar os núcleos dos personagens, eram diversos os modelos, sempre seguindo padrões mais finos e muitas vezes preenchidos com lápis.

2005 a 2010:

Reprodução Gossip Girl e Diabo Veste Prada – tendência da metade dos anos 2000

Começando a sair dos visuais superfinos, os modelos mais redondos e naturais são as marcas dos anos 2005 a 2010. Porém, ainda mantinham características da moda da década de 2000. Obras como Gossip Girl e o Diabo Veste Prada foram referências na época e são até hoje. Blair Waldorf e Serena Van Der Woodsen, as it girls da série, ditaram tendências no Upper East Side e também fora das telinhas, inspirando milhares de mulheres reais.

2010 a 2015:

Reprodução Game of Thrones, Garota Exemplar e Pretty Little Liars

Na década de 2010, as tendências de sobrancelhas refletiam uma mudança significativa em relação às décadas anteriores, indo em direção a um estilo mais autêntico e real. As sobrancelhas naturais e espessas ganharam destaque. Modelos que seguiam o formato natural do rosto se tornaram os favoritos, com um arqueamento mais suave e um preenchimento leve.

Sendo assim, quem não tinha pelinhos suficientes, acabava optando por alguns procedimentos como o microblading , técnica que permite deixar as sobrancelhas mais cheias e definidas. Dentre as principais influências, se encontram as protagonistas de Pretty Little Liars e as personagens femininas de Game Of Thrones, principalmente, Daenerys Targaryen, interpretada por Emilia Clarke, que tinha os pelinhos grossos e bem escuros.

2015 a 2020:

Reprodução La Casa de Papel, Os Vingadores e Big Little Lies

Ainda seguindo o padrão bem natural e deixando esse modelo cada vez mais conhecido, o final da década de 2010 traz o fim dos arqueamentos, dando espaço para sobrancelhas mais retas, e também marca o surgimento de alguns procedimentos, como a coloração das sobrancelhas e o microblading , desta vez, ainda mais natural, para que o procedimento pareça real. Em produções como Big Little Lies, La Casa de Papel e Os Vingadores, é possível observar diferentes modelos, mas sempre acompanhando o formato do rosto das atrizes.

2020 – atual:

Reprodução Emily em Paris, O verão que mudou a minha vida e Euphoria

Seguindo as tendências lançadas no mundo da beleza, as séries mais atuais buscam trazer a naturalidade das personagens, por meio de sobrancelhas mais retas e sem preenchimento algum. Como exceção, algumas vezes, é possível ver a brown lamination , nova técnica que consiste em levantar os pelinhos para cima. Ela pode ser perceptível em algumas cenas que envolvam algo fora da rotina, na série Euphoria, nas festas que as personagens participam.

Já o seriado Emily em Paris segue o principal desejo do momento: sobrancelhas retas e com os pelinhos supernaturais. Lilly Collins, a atriz que interpreta a protagonista, tem as sobrancelhas grossas naturalmente, o que permite um resultado final bastante satisfatório.

Importante ressaltar que todas as inspirações que derivam dessas obras precisam ser equilibradas com a realidade do perfil da pessoa, e vale sempre lembrar que a beleza tem que apenas ser ressaltada, e não alterada.

Fonte: Mulher