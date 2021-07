Sobrancelha descolorida é a trend do momento! Aprenda como fazer

Reprodução Lady Gaga e Giovanna Grigio aderiram ao visual

Resumo A sobrancelha descolorida voltou a moda depois de viralizar no TikTok

Opte por usar produtos especfícios para clarear a sobrancelha. O indicado é não usar água-oxigenada

Confira um tutorial de como descolorir as sobrancelhas em casa

A tendência do momento nas redes sociais é a sobrancelha descolorida. A ideia pode parecer meio estranha para quem não curte sair do clássico, mas viralizou nas passarelas e na internet. Famosos como Bruna Linzmeyer, Katy Perry e até mesmo Jaden Smith já aderiram o visual.

Descolorir as sobrancelhas foi febre em 2016 e agora voltou para os desafios de maquiagem da Internet. Carol Nery, micropigmentadora e proprietária do centro estético Donna Bella, explica essa técnica é mais abraçada pela classe artística. “É muito natural que façam esses procedimentos para apagar os pelos, pelas sobrancelhas serem bem marcantes. Assim a maquiagem e as roupas ficam em mais evidência.”

O procedimento pode ser realizado com profissionais, mas também é possível descolorir os pelos com cuidado em casa. Confira tudo o que é necessário para deixar a sobrancelha descolorida e saudável.

A escolha do produto

A micropigmentadora conta que o perigo de descolorir a sobrancelha em casa é o produto que escolhem usar. Ela explica que hoje existem produtos próprios para essa finalidade, como o RefectoCil, o mais indicado para quem quer fazer o processo em casa.

“Algumas pessoas acabam usando com água-oxigenada e isso realmente é um perigo, pois a água-oxigenada em qualquer pelo ou cabelo tem uma tendência a enfraquecer. O fio fica mais fino e existe também uma probabilidade de ter uma alergia”, conta.

Com cuidado, é possível descolorir os pelos da sobrancelha com a água-oxigenada, mas Nery conta que o produto é muito invasivo nessa região e pode dar algum tipo de alergia, além de existir o risco de perder esses pelos. Caso opte por essa opção, não deixe de seguir as dicas: “Nesse procedimento da tinta clareadora de sobrancelhas, usamos uma água-oxigenada de 10 volumes porque ela não agride tanto a pele e potencializa a ação da tinta. Acima disso não é indicado para esse procedimento”, ressalta.

A especialista conta que não existe um padrão de restrição, mas é essencial buscar os produtos legalizados pela Anvisa. “Quando se trata de alguém com histórico de alergia, tratamento de pele, seja de um peeling ou até tratamento de saúde mais forte como tratamento oncológico, que já tem queda de pelos acentuada, eu não realizo esse procedimento”, conta.

Cuidados com a sobrancelha

Uma dúvida que fica no ar é se é necessário tonalizar os pelos das sobrancelhas depois da descoloração. Para quem faz o processo para ensaios fotográficos, a opção mais procurada é não tonalizar, deixando o tom mais amarelado. Para quem busca dar match com uma nova cor de cabelo, Nery indica matizar os pelos, deixando o rosto mais harmonioso.

Caso o pelo tenha sido tonalizado, ele fica hidratado, como conta Nery. Se os pelos não tiverem passado por esse processo, é recomendado usar loções específicas para as sobrancelhas descoloridas ou vaselina, que cumpre um bom papel na hora da hidratação.

Você viu?

Confira o tutorial da clínica de estética Donna Bella

Realize o mapeamento e limpeza dos pelos que não estão em harmonia

Limpeza do local com demaquilante ou qualquer outro higienizador

Após a compra do clareador específico de sua preferência, é indicado a mistura de dois centímetros (em linha reta) de pasta clareadora de fios para 20 gotas de solução oxidante (composto em todos os kits)

Escolha o seu tempo de pausa. Em média cinco minutos para 1 tom, 10 minutos para 2 tons e 20 minutos para 3 tons.

Retire o produto com água abundante

Hidrate os pelos e pele exporto ao produto com loção hidratante de sua preferência (já existe no mercado loções específicas) ou vaselina sólida

Analise a tonalidade atingida. Pode ser tonalizado por tintas específicas de sobrancelha da marca de sua preferência. (Obs: É indicado realizar esse procedimento com profissionais).

Antes de qualquer procedimento é interessante um teste de compatibilidade, pois todos os agentes são químicos.