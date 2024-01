Sobe para 92 o número de mortos no terremoto do Japão

Augusto Dala Costa Tempestades complicam busca por sobreviventes após terremoto no Japão

O número de mortos no terremoto no centro do Japão subiu para 92 nesta quinta-feira (4, manhã de sexta-feira no horário local). As autoridades informaram que 242 pessoas estão desaparecidas. O terremoto de magnitude 7,5 ocorreu há mais de 72 horas, causando deslizamentos de terra, incêndios e ondas de tsunami.

Mais de 210 tremores foram registrados na região até a noite de terça-feira, segundo a agência japonesa JMA. Residentes em abrigos, como uma mulher em Shika, relataram dificuldade para dormir devido às réplicas do tremor principal: “Fiquei com medo, porque não sabemos quando será o próximo terremoto”.

As equipes de busca enfrentam o mau tempo e réplicas do terremoto enquanto vasculham os escombros. Mais de 31.800 pessoas estavam em abrigos até a última terça-feira.

O terremoto ocorreu no primeiro dia de 2024, deixando mais de 300 feridos, sendo 20 em estado grave. A península de Noto foi gravemente afetada, com prédios em chamas e casas destruídas. O governo, liderado pelo primeiro-ministro Fumio Kishida, destacou a corrida contra o tempo para resgatar pessoas presas nos prédios desabados, informou a NHK.

Na terça-feira, os trens-bala voltaram a funcionar e as rodovias foram liberadas após milhares de pessoas terem ficado bloqueadas, algumas por até 24 horas.

Fonte: Internacional