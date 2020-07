Sobe para 20 número de mortos após temporais no Japão; 14 estão desaparecidos

Reprodução/Twitter Fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos em diversas regiões

Neste domingo (5), as autoridades do Japão atualizaram os números de mortos e desaparecdos após a forte chuva que castigou a região sul do país no último sábado . Até o momento, ao menos 20 pessoas morreram e outras 14 seguem desaparecidas.

Segundo informações da agência NHK, os pontos mais críticos estão na província de Kumamoto, no centro de Kyushu, que enfrenta inundações e deslizamentos de terra. Além disso, o rio Kuma transbordou e muito moradores tiveram que ser resgatados por helicópteros do Exército do Japão .

Apesar da diminuição da quantidade de chuva neste domingo, a previsão é de que ela volte a se intensificar ao longo da noite. Ao todo, mais de 90 mil pessoas já tiveram que deixar suas casas nas cidades de Kumamoto e Kagoshima, enquanto muitos seguem ilhados por conta do alto nível das águas.