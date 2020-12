Sobe para 18 o número de mortos após ônibus cair de viaduto em Minas Gerais

Reprodução/redes sociais Veículo caiu de viaduto na cidade de João Monlevade, em Minas Gerais, por suspeita de falha mecânica nos freios

Subiu para 18 o número de mortos no acidente com um ônibus que caiu de um viaduto na cidade de João Monlevade, no interior de Minas Gerais, nesta sexta-feira (4) . A vítima se trata de um homem de 59 anos que estava internado desde ontem e havia sido transferido para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Santa Margarida. As informações são da CNN Brasil .

De acordo com o último balanço da Secretaria de Estado de governo de Minas Gerais, 23 pessoas ficaram feridas e outros três passageiros não precisaram de atendimento médico.

O paradeiro do motorista do ônibus, assim como sua identidade, ainda é desconhecida. Testemunhas da tragédia informam que o homem teria pulado antes do carro tombar e fugiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele gritou que teria “perdido os freios” antes da queda, o que levanta a suspeita de uma falha mecânica.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus não tinha autorização para transporte de passageiros. Já a empresa Localima Turismo, responsável pelo veículo, afirmou em nota que arrenda o veículo para a JS Turismo e que o transporte de passageiros é feito “dentro das regras dos órgãos fiscalizadores – ANTT e Polícia Rodoviária Federal”.

Em 2019, esse mesmo ônibus já tinha sido autuado três vezes pelo transporte irregular de passageiros.