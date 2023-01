Sobe chuva, Palmeiras completa segundo período de treinamentos técnicos

O segundo período de treinos do Palmeiras nesta quarta-feira (04) foi de atividades técnicas e táticas na Academia de Futebol. Assim como no treinamento desta manhã, os jogadores fizeram ativação muscular na parte interna e, depois, foram para o gramado divididos entre atletas de função ofensiva e defensiva para exercícios nas duas metades do campo.

Sob forte chuva, o elenco trabalhou situações de jogo como balanço, construção e transições, seguido de cruzamentos e finalizações. Este foi o terceiro dia da etapa presencial na pré-temporada 2023 e, assim como no restante dessa semana, teve atividades em dois períodos e todas as refeições foram realizadas no centro de excelência.

Nesta quinta-feira (05), o Verdão enfrentará o Suzano, às 10h, na Academia de Futebol, no primeiro jogo-treino da temporada. Também está programado um segundo turno de treinamentos às 17h. Outros jogos-treino estão agendados antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 14 de janeiro, às 20h30, contra o São Bento, no Allianz Parque.

As duas primeiras fases da pré-temporada 2023 ocorreram em dezembro, primeiramente com uma cartilha de treinos físicos elaborada pelo Núcleo de Saúde e Performance e depois com atividades virtuais acompanhadas de forma remota pelos profissionais do clube.