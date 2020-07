Sob forte chuva, Hamilton garante pole position no GP de Estíria

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que recebeu autorização do governo de Portugal para enviar atletas brasileiros para treinar no país europeu entre julho e dezembro deste ano. A chamada Missão Europa, que começa na próxima sexta-feira (17), foi confirmada após o Brasil ter ficado de fora do primeiro grupo de nações com entrada permitida na União Europeia, que começou em 1° de julho.

A abertura das fronteiras de países europeus faz parte das medidas de relaxamento gradual de distanciamento social adotadas para conter o avanço da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os critérios para o acesso estão ligados à tendência de queda ou estabilização de contágio da covid-19 em cada país.

Ao site do COB, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, explica como os brasileiros conseguiram a permissão para realizar suas atividades em solo português. “A legislação recentemente publicada em Portugal prevê condições especiais para atividades de natureza profissional, o que, no nosso entendimento, se aplica à missão olímpica brasileira. Assim, procuramos encontrar os melhores caminhos e sensibilizar as autoridades nacionais, designadamente o governo, para que não haja quaisquer problemas relativos à chegada dos atletas brasileiros e ao controle de entrada no aeroporto de Lisboa.”

Os atletas e as comissões técnicas deverão cumprir protocolo rígido para ingressar em Portugal. Todos os componentes da delegação terão que fazer exames para o novo coronavírus com 72 horas de antecedência do embarque. Ao chegar ao país de destino, outra bateria de testes terá de ser realizada.

Além disso, todos os integrantes do Time Brasil cumprirão isolamento social de 48 horas na chegada à Europa. Somente poderão entrar ou permanecer em Portugal aqueles cujos exames para covid-19 tenham resultado negativo.

A Missão Europa faz parte do planejamento do comitê brasileiro de permitir que atletas classificados, ou com potencial para alcançar vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2021), retomem os treinamentos com segurança sanitária. Portugal foi escolhido pelo COB por apresentar números positivos no que diz respeito ao combate à covid-19. Além disso, o país será a base principal de aclimatação do Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Até o momento, o COB confirma 200 competidores de 16 modalidades esportivas na Missão Europa. Os atletas de boxe, ginástica, judô, nado artístico e natação serão os primeiros a viajar para Portugal. Estão incluídos no grupo 29 atletas do atletismo; 28 do judô; 11 do boxe; 15 da natação; 36 do handebol feminino e masculino; 16 do rugby feminino; 10 do wrestling; 8 da ginástica rítmica; 7 dos saltos ornamentais; 6 do taekwondo; 12 da ginástica artística masculina e feminina; 4 do triathlon; 4 da vela; 3 do nado artístico; 7 de maratonas aquáticas; e 4 do tênis de mesa.