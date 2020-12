Só uma lembrancinha: Flávia Pavanelli ganha Porsche de Natal dos pais

Reprodução/Instagram Flávia Pavanelli ganha Porsche de Natal

Flávia Pavanelli mostrou aos seus seguidores que ganhou de Natal um Posche dos pais na noite de quinta-feira (25). Em seus stories, no Intagram, a atriz mostrou o carro prateado, que custa cerca de R$ 589 mil.

Nas imagens, ela mostra a parte da frente e de trás do carro de luxo. “Agora eu dirijo ou dirijo”, escreveu a moça na legenda, marcando os pais.

No Twitter, os internautas logo expressaram a surpresa com o presente da artista. “A Flávia Pavanelli não ganhou um Porsche de Natal não, né? EU NAO AGUENTO MAIS SER POBRE”, escreveu uma.”Adoro ver os stories do influencer rico pra ver os presentes que eles ganham. É uma realidade muito diferente, tipo a Pavanelli que ganhou uma Porsche”, comentou outra, mostrando que seguir gente rica no Instagram é uma verdadeira experiência. “Eu só queria ser a Flávia Pavanelli no momento ganhando uma Porsche dos pais”, disse um terceiro.