Só de calcinha, Aline Riscado posta foto de topless antes de curtir pré-Carnaval

Aline Riscado colocou o corpo para jogo ao desejar um “bom dia” para seus seguidores no Instagram neste domingo (16). A dançarina está no Recife para o pré-Carnaval.

Depois de curtir a folia ao som de Leo Santana no sábado (15), ela aproveitou mais um bloco na cidade neste domingo.

Durante os preparativos, a dançarina compartilhou com os seguidores no Instagram uma foto de topless mostrando a vista da varanda do quarto onde está hospedada. “Me sentindo em casa”, escreveu.

Nos comentários, os fãs elogiaram Aline. “A gente que lute, né?”, brincou uma fã. “Hoje vou dar ênfase pra essa panturrilha”, comentou outra.