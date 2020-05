SÓ AUMENTA | 140 casos confirmados de Coronavírus em São Mateus

Os casos de covid-19 só aumentam em São Mateus.

Na tarde desta quinta-feira (21), a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), informou através do painel do Covid-19 que o município mateense atingiu a marca de 140 casos confirmados da doença. A Comunicação da Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Saúde não vai emitir o boletim nesta data.

O balneário de Guriri é o líder com 34 casos, seguido do bairro Cohab com 10. Fátima e Boa Vista aparecem com 7. O sexo feminino tem 76 e o masculino, 64.

No critério de confirmação dos exames, 121 foram através de laboratório e 19 clínico epidemiológico.

A faixa etária de 30 a 39 anos apresenta a maior incidência com 41, seguido de 40 a 49 anos que tem 30 casos.

PAINEL COVID-19 DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE