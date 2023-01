SMS entrega pronto-socorro do Hospital Vila Nova Cachoeirinha

MARCELO PEREIRA / SECOM Pronto-socorro do Hospital Municipal Maternidade-Escola Vila Nova Cachoeirinha





A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), entregou, nesta quinta-feira (5), a reforma do pronto-socorro do Hospital Municipal Maternidade-Escola Vila Nova Cachoeirinha (HMEC) – Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva. Com um investimento de R$ 280 mil, o setor foi inteiramente modernizado e passou a contar com duas salas de classificação de risco, ao invés de uma, o que permitirá maior agilidade na triagem.

“O Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoerinha é um equipamento muito importante para a cidade e está com um espaço mais adequado para o atendimento. Além da prefeitura estar ampliando o número de equipamentos da rede, também está readequando os já existentes para atender melhor a população”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

Foram reformados quatro consultórios e salas de cardiotocografia (exame que avalia a vitalidade fetal antes do nascimento), de medicação, de emergência, de observação, de ultrassom e a sala admissional para a remoção de paciente. Além disso, a sala de espera foi ampliada. A unidade possui capacidade mensal para atender cerca de cinco mil consultas ambulatoriais e quatro mil no pronto-socorro.

“A maternidade Cachoeirinha se dedica há 50 anos a atender com excelência mulheres, gestantes e bebês e a modernização do pronto-socorro possibilitará mais conforto no acolhimento aos nossos pacientes”, disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Cinquentenário

O HMEC, que celebrou 50 anos de história em dezembro, está localizado na zona norte da capital e é referência no atendimento humanizado a mulheres, gestantes e bebês. Considerado o “berço da neonatologia” no Brasil, a maternidade-escola é responsável pela formação de gerações de médicos nessa especialidade e já recebeu por nove vezes o selo de ouro do Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos (Sinasc), prêmio dado a hospitais e maternidades que alcançaram o melhor padrão de qualidade na cidade de São Paulo, além de ter as certificações de Hospital Amigo da Mulher e Hospital Amigo da Criança.

Nos últimos 20 anos, mais de 200 mil crianças nasceram no hospital. Em funcionamento desde 4 de dezembro de 1972, a maternidade é referência nacional no atendimento das áreas de saúde da mulher, especialmente na assistência às gestantes de alto risco e seus bebês, assim como nas especialidades de ginecologia e obstetrícia, mastologia, uroginecologia, endoscopia ginecológica, planejamento reprodutivo e atenção à mulher vítima de violência sexual.

Por mês, são realizados cerca de 500 partos na instituição. Quando os bebês precisam de cuidados especiais, são atendidos pela unidade neonatal, um setor de internação altamente especializado no tratamento de recém-nascidos de alto risco, com peso inferior a dois quilos, com distúrbios respiratórios, quadros de infecção ou má-formação.

Com 60 leitos neonatais, sendo 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 26 leitos de Unidade Neonatal de Cuidados Intermediários e quatro leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Canguru, a unidade neonatal já atendeu mais de 15 mil crianças desde 2008. No local, os bebês recebem atenção integral de uma equipe interdisciplinar composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e psicólogas.

A instituição foi premiada e reconhecida pela Fundação Orsa, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Ministério da Saúde, pela aplicação integral da assistência humanizada ao recém-nascido de baixo peso, pelo Método Mãe-Canguru – um serviço humanizado de assistência neonatal que implica no contato precoce pele a pele entre os pais e o bebê prematuro, pelo tempo que quiserem.

Cirurgia intrauterina

Um dos marcos desses 50 anos foi a primeira cirurgia intrauterina de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital, realizada em junho de 2021 em um bebê diagnosticado com mielomeningocele, uma falha no fechamento da coluna. O problema foi descoberto durante uma consulta pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima à casa da mãe. A cirurgia durou três horas e foi conduzida pelos especialistas em medicina fetal Enoch Quinderé de Sá Barreto e Clarice Hideko Yamaguchi.

Quíntuplos

Outro procedimento que também entrou para a história do hospital foi um parto de quíntuplos, em janeiro deste ano. Madalena, Isabel, Helena, Enrico e Ravi nasceram após 29 semanas de gestação. Os bebês, filhos de Yanike Piera de Cassia dos Santos, foram assistidos durante o parto pelo médico Enoch Quinderé de Sá Barreto. Para cada bebê, foram disponibilizados três profissionais, além de acompanhamento em UTI neonatal. A equipe completa contou com mais de 20 profissionais e foram tomadas medidas preventivas, como a internação precoce da gestante.

Banco de Leite

As mães que não têm produção suficiente de leite contam com a ajuda do banco de leite do hospital, onde o leite doado é selecionado, classificado, pasteurizado e ofertado aos bebês internados na unidade neonatal. Mais de 8.325 litros foram coletados desde 2014. O banco de leite levou à obtenção do primeiro título de Hospital Amigo da Criança para um hospital público municipal, e recebeu a certificação de excelência em Banco de Leite Humano conferido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Vítimas de violência sexual

O hospital também é referência no atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. No local, as vítimas recebem tratamento especializado e apoio psicológico, com atendimento humanizado e multiprofissional. Desde 2008, foram acolhidas na unidade aproximadamente 790 mulheres e adolescentes vítimas de crimes sexuais.

Recursos humanos

O corpo clínico é composto por 207 médicos, 592 profissionais de enfermagem e 1.178 colaboradores, incluindo servidores municipais, terceirizados e residentes. Atualmente, há mais 1.385 funcionários, professores, residentes e 83 multiprofissionais, entre outros.

Fonte: IG Nacional