SM Summit São Mateus 2025 | Reúne grandes lideranças e posiciona o norte capixaba no mapa da inovação e da colaboração empresarial

No dia 02 de julho, o município de São Mateus (ES) foi palco de um encontro inédito de conexões estratégicas, debates de alto impacto e fortalecimento do ecossistema de inovação: o SM Summit São Mateus 2025. Com o tema Liderança e Gestão para o Futuro, o evento reuniu mais de 650 participantes no SESC São Mateus, entre empresários, startups, gestores públicos, executivos de grandes corporações e jovens empreendedores de todo o Espírito Santo.

Com realização da ASSENOR – Associação Empresarial do Norte Capixaba e do Bússola Hub, e apoio de parceiros como Suzano, SESC, Sicoob, SEBRAE e Prefeitura de São Mateus, o evento teve como propósito ampliar o protagonismo regional em temas como inovação, liderança e desenvolvimento sustentável.

A programação envolveu dois painéis temáticos, trazendo nomes de peso do cenário nacional. No primeiro momento, o público acompanhou falas inspiradoras de André Brito (Suzano), Rogério Salume (fundador da Wine) e Hassan Rezende (Secretário de Desenvolvimento de São Mateus), mediados por Renzo Colnago, com foco nos eixos que impulsionam o desenvolvimento público e privado.

Já no segundo painel, os holofotes se voltaram para a liderança e gestão de pessoas, com participações marcantes de Roberta Kato (CEO Grupo Kato), Lucas Fonseca (LF Group) e Roberto Campos (CEO da Findes), em uma conversa mediada pela psicóloga e empreendedora Milena Nascimento, que trouxe ao palco reflexões sobre comportamento, mercado de trabalho e transformação organizacional.

O SM Summit contou ainda com a presença de lideranças institucionais como Nailson Dalla Bernardina (Sicoob e Espírito Santo em Ação), do prefeito de São Mateus, Marcus Batista, e do vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, que destacaram a importância da união entre os setores público e privado para transformar o norte capixaba em um polo de inovação e oportunidades.

Durante toda a tarde, muitas conexões foram geradas entre os participantes, fortalecendo redes de colaboração e criando oportunidades reais de negócios e parcerias. O público se mostrou altamente participativo, interagindo nos painéis, trocando experiências e contribuindo ativamente para a construção de um ambiente fértil para o empreendedorismo e a inovação.

Para os realizadores, o sucesso do evento é resultado da soma de propósitos e da crença no potencial transformador das conexões. “Mais do que um evento, o SM Summit foi um movimento. E esse é só o começo”, declarou Felipe Oliveira, presidente do Bússola Hub.

O presidente da ASSENOR, Tiago Guzzo, reforçou o papel da articulação institucional para gerar impacto real no território:“É quando unimos forças, olhares e propósitos que conseguimos transformar intenções em movimento. Acreditamos que São Mateus tem todas as condições de se tornar referência em desenvolvimento sustentável e inovação. O SM Summit é um marco, e a ASSENOR seguirá comprometida com esse protagonismo.”