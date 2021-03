Reprodução: Alto Astral – Slip dress: o vestido queridinho do momento

O sleep dress, que já estava no guarda-roupa das famosas, acabou ganhando um destaque todo especial depois que Camila de Lucas foi vista usando o modelo no Big Brother Brasil 21.

A peça curinga, que vem ganhando destaque no mundo da moda, pode incrementar seu look de maneira chic e ousada. A referência do vestido de alcinha vem do mundo das lingeries e camisolas, podendo ser de cetim ou seda, com detalhes delicados como tule ou renda.

É uma peça simples, mas elegante, que combina conforto e sensualidade de forma discreta.

Reprodução / Globo

O modelo pode aparecer em diversas cores, brilhos, texturas e cortes, mas a essência é a mesma. Além disso, combina com diversos acessórios e ocasiões , sendo uma boa alternativa para quem quer uma composição fácil e certeira.

Confira algumas ideias de look para se inspirar!

Reprodução / Instagram: @brunamarquezine

Para arranjos mais elaborados, como fez Anitta, combine com um casaco e um colar de pérolas para um look elegante.

Você viu?

Reprodução / Instagram: @anitta

O vestido pode ser colorido também, como a de Pabllo Vittar, que usou o modelito em um festival de música.

Reprodução / Instagram: @pabllovittar

Sem perder o charme, você pode apostar na modelagem mais longa, que foge do padrão curtinho. Manu Gavassi apostou em um com textura plissada, que possui movimento , garantindo conforto e beleza.

Reprodução / Instagram: @manugavassi

Já Marina Ruy Barbosa investiu em uma produção mais chique, com um sleep dress colado ao corpo, que valoriza as curvas e dá um up com a fenda lateral.

Reprodução / Instagram: @marinaruybarbosa

Vestindo o modelo mais tradicional , Luísa Sonza mostra que ele realmente garante um visual delicado e arrumado.

Por ser uma peça confortável e versátil, é possível adaptar o visual para usar em casa também. Aposte no sleep dress para se sentir bonita e fresca em qualquer situação.