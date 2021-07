Reprodução: Alto Astral Slip dress: aprenda a usar camisola nos looks do dia a dia

Alerta tendência! Se antes parecia apenas um sonho poder sair usando pijama, atualmente esse desejo se tornou muito mais que uma realidade: é moda! Cada vez mais, itens como camisolas e lingeries vêm ganhando espaço no street style , resultando em composições confortáveis e superestilosas.

O queridinho da vez é o slip dress, uma releitura das clássicas camisolas de cetim. Podendo ser conhecido ainda de duas formas: como “sleep dress”, fazendo referência ao “vestido de dormir”, e “slip dress”, que significa “vestido deslizante”, devido ao cetim que torna a peça escorregadia.

E quando começou essa febre? Embora a tendência já viesse sendo usada por muitas celebridades, o “boom” no Brasil aconteceu durante o Big Brother Brasil 21 , quando ex-sisters como Juliette e Sarah Andrade escolheram o vestidinho como look para as badaladas festas do reality!

Reprodução / Instagram @juliette

Reprodução / Instagram @sarah

Após esses registros, o slip dress bombou ainda mais e virou figurinha repetida no Instagram das famosas! Duas brasileiras que se renderam a essa moda, foram a atriz Flávia Alessandra com um modelo mais comprido e de estampa animal print, e a apresentadora Adriane Galisteu, que optou pela sobreposição da peça com um t-shirt básica, cinto e jaqueta. Haja estilo, hein?

Reprodução / Instagram @galisteuoficial e @flaviaalessandra

Vestido no inverno, sim!

Se engana quem pensa que a estação mais fria do ano guarda os vestidos no armário! É completamente possível continuar montando looks e usando e abusando do slip dress. Para isso, basta adicionar outras peças à composição, que garantam um vestuário, além de confortável e estiloso, bem quentinho. Assim, invista em jaquetas, blusas segunda pele, meia-calças, coturnos e trench coat!

