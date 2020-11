Gabriel Araújo SKY express recebe seu primeiro jato da Airbus

A companhia grega SKY express recebeu na última semana seu primeiro Airbus A320neo. Além do novo jato, a frota da empresa é composta por 10 ATR, sendo cinco do modelo 42-500 e cinco do modelo 72-500.

Matriculado SX-IOG, o avião está configurado para 186 passageiros em uma única classe. A expectativa é que a segunda unidade encomendada seja entregue nas próximas semanas.

Ioannis Grylos, proprietário da SKY express, disse que o objetivo em adquirir os jatos da Airbus é modernizar a frota e ampliar sua malha de destinos.

“Nossa cooperação com a Airbus, por meio da aquisição das aeronaves Α320neo, atende a nossa ambição de modernizar nossa frota e fazer com que nossa empresa faça a transição para uma nova era”, destaca.

“A combinação da mais avançada tecnologia com a eficiência de combustível que este tipo de avião oferece, são elementos que se enquadram perfeitamente no planejamento de negócios da SKY express para uma frota moderna, que respeite o meio ambiente e ofereça serviços qualidade aos seus passageiros”, finaliza o executivo.

