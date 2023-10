Skintimate: autocuidado vaginal conecta saúde e prazer sexual

Divulgação Skintimate: ritual de autocuidado vaginal conecta estética, saúde e prazer sexual

Em 2023, o termo Skintimate surgiu pela primeira vez entre as previsões de beleza da consultoria global de pesquisa de mercado WGSN. A previsão é que essa categoria ultrapasse US$ 37 bilhões no mundo até 2030, sendo que marcas tradicionais de cosméticos no Brasil já aderiram à tendência.

O termo é resultado da junção das palavras Skincare e Intimate, se referindo à categoria de autocuidado íntimo feminino, que engloba desde produtos para higiene da região até o aumento do prazer sexual. O ginecologista Guilherme Henrique Santos, especialista em rejuvenescimento íntimo, da clínica Les Peaux, mostra os benefícios para a autoestima, estéticos e de saúde, proporcionados por essa rotina de cuidados com a região íntima feminina. Confira!

1 – O que significa o termo Skintimate, que entrou pela primeira vez entre as previsões de beleza da consultoria global de pesquisa de mercado WGSN em 2023?

O termo surgiu da união de SkinCare e Intimate, com o objetivo de voltar a atenção para os cuidados diários possíveis para a região íntima. O corpo humano passa por transformações como um todo e por muitos anos a região íntima feminina não teve a atenção merecida. Atualmente, a busca por melhor qualidade de vida, associado ao longo período de vida em que as mulheres vão passar na menopausa, os cuidados com a região íntima vem ganhando destaque e maior importância.

2 – Quais os benefícios que essa rotina de skincare íntima traz para a região e para saúde feminina como um todo?

A rotina de cuidados com a região íntima tem o objetivo de proporcionar maior saúde, qualidade de vida e autoestima feminina. Os benefícios são vários como: clareamento de região íntima, hidratação da pele, proteção contra microorganismos que podem levar a infecções de urina e corrimentos vaginais, melhora do de prazer e bem estar. Além disso, a rotina de Skintimate faz a mulher voltar a atenção para a região, o que auxilia no melhor entendimento do próprio corpo e do reconhecimento precoce de alterações que valem a pena, na avaliação de um especialista.

3 – Assim como o skincare para o rosto, essa rotina de cuidados com a região vaginal também deve ser combinada com tratamentos em consultório, para potencializar ainda mais os resultados?

Sim. A rotina de Skintimate pode ser potencializada com outros tratamentos combinados em consultório, como por exemplo, o uso de laser íntimo que, quando associado a medicações e produtos adequados, potencializa tanto o efeito como a velocidade do tratamento. Atualmente existe uma área da ginecologia voltada para a parte estética e regenerativa.

4 – Quais os principais ativos utilizados nestes produtos de Skintimate?

Vários são os ativos que podem ser utilizados na região íntima, porém nem todos são indicados. Por isso a avaliação de um especialista é sempre recomendada. Produtos à base de ácido hialurônico, clareadores como a niacinamida e o ácido glicólico, hidratantes específicos e até reposição hormonal podem ser utilizados nos cuidados diários da região íntima.

5 – Com as mudanças hormonais, em especial, na mulher pós-menopausa, a rotina Skintimate pode ser uma aliada que vai além da estética?

Com certeza. Algumas reposições hormonais podem ser realizadas a partir da absorção vaginal. Em alguns casos é até a melhor indicação. A vulva e a vagina estão diretamente relacionadas às concentrações hormonais e sofrem várias alterações com as alterações hormonais da menopausa.

6 – Essa rotina de cuidados pode ser utilizada também de forma preventiva, por mulheres mais jovens, assim como é feito com o skincare para o rosto? Se sim, de que forma e qual a diferença dos ativos indicados para mulheres jovens?

A prevenção é sempre a melhor saída quando estamos diante do processo de envelhecimento que todos vamos sofrer. Nessa fase, pacientes jovens se beneficiam mais da utilização de hidratantes, clareadores quando necessário e ácido hialurônico. Mantém sempre a região íntima saudável e com estoque de colágeno vai auxiliar muito em evitar e/ou retardar os intercursos que podem vir a acontecer no futuro

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher