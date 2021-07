Skincare caseiro: como cuidar da pele do rosto com ingredientes 100% naturais

Pexels Veja quais ingredientes naturais são mais indicados para o seu tipo de pele





































Resumo Os ingredientes naturais são ótimas opções de cuidados com a pele, além de serem econômicos

As máscaras de argila estão entre os aliados da saúde e beleza da pele

O azeite de oliva é outro ingrediente que ajuda na hidratação





Conforme a cultura do skincare ganhou forma, a variedade de produtos disponíveis no mercado aumentou, gerando dúvidas sobre qual usar ou deixar de usar para conseguir bons resultados. Porém, além dos produtos vendidos prontos, também há a possibilidade de elaborar uma rotina de cuidados com o rosto utilizando produtos naturais que, além de benéficos, são mais econômicos.

De acordo com Brunna Santana, Cosmetóloga Natural da Añu Saboaria ( @anu.saboaria ), formada em Aromaterapia por Aromaflora e Fitoterapia pela Escola Humaniversidade, as principais vantagens de utilizar produtos de origem natural no rosto são:

Eles são ricos em ingredientes vegetais

Matérias primas responsáveis e biodegradáveis

Não utilizam substâncias químicas que possuem ação disruptora endócrina

“Produtos naturais são compostos, em sua maioria, por ingredientes de origem vegetal, que tem grande compatibilidade com a pele, deixando-a livre para respirar e fazer as trocas gasosas, pois os cosméticos naturais não contém insumos que causam a obstrução dos poros”, explica. Quanto à vantagem financeira da utilização desses produtos, ela ressalta que eles valem a pena tanto a curto quanto a longo prazo.





“O consumo de cosméticos naturais beneficia a pele, a saúde e o meio ambiente. E vale lembrar que muitos ingredientes naturais têm múltipla função, como é o caso das argilas e óleos vegetais, que praticamente são cosméticos completos por si só”. Acompanhe a seguir as recomendações da Brunna para uma rotina de skincare eficiente e 100% natural.

Antes de tudo, saiba qual o seu tipo de pele

De acordo com Brunna, saber qual o seu tipo de pele é essencial para selecionar os melhores ingredientes:

Peles oleosas: argila verde, óleo de andiroba, calêndula

argila verde, óleo de andiroba, calêndula Peles normais: argila rosa, óleo de semente de uva, camomila

argila rosa, óleo de semente de uva, camomila Peles secas: argila branca, óleo de castanha do Brasil, aveia

argila branca, óleo de castanha do Brasil, aveia Peles maduras: argila vermelha, óleo de jojoba, rosas

Pexels Rotina de skincare





Além disso, ela também destaca a importância de um passo a passo para o cuidado com a pele.

Pela manhã: foco na higienização e na proteção dos raios UV

Cuidados diurnos:

Higienização com sabonete específico para o seu tipo de pele

Hidratação a base de gel ou creme para evitar efeito oleoso ou pegajoso

Proteção solar (busque por marcas veganas e mais naturais possíveis)

“À noite a pele fica mais receptiva e terá menor contato com a poluição”, explica Brunna. “Então podemos investir em cuidados voltados para regeneração celular, esfoliação e oleação, por exemplo”.

Cuidados noturnos:

Higienização com sabonete para o seu tipo de pele (dê preferência aos de argilas)

Tonificação com água de arroz, rosas ou calêndula

Oleação para repor vitaminas da pele e prevenir a perda de água (opte por óleos vegetais indicados para o seu tipo de pele)

Dica extra: de 1 a 3 vezes por semana, aposte na esfoliação ou na máscara de argila para regenerar a pele ou fazer tratamento de alguma questão específica, como: acne, dermatite e mancha.

Sobre a eficiência de receitas caseiras (pó de café com açúcar e mel, por exemplo), Brunna acredita que se funciona para a pessoa, é válido. Contudo, ela alerta que nem tudo que é bom para alguém, é bom para os outros. “Faça o teste de alergia dos cosméticos que for utilizar (naturais ou industriais) e das receitas caseiras!”, pontua. O pepino e a camomila, por exemplo, são muito utilizados pelas pessoas em casa.

Pexels Receitas caseiras podem funcionar, dependendo de pessoa para pessoa





Brunna explica que o pepino ajuda no clareamento das olheiras e seu sumo, quando usado na pele, promove uma hidratação profunda, brilho e vitalidade. Quanto a camomila, a cosmetóloga natural dá duas dicas de ouro:

Lavagem do rosto com a infusão das flores

Máscara de argila branca com infusão de camomila para clarear manchas, suavizar e acalmar peles inflamadas e irritadas.

Para completar, ela relembra que o azeite de oliva, também muito utilizado, é um ingrediente curinga. “Para quem está começando agora na cosmética natural, pode investir, pois é de fácil acesso, baixo custo e suas propriedades são fantásticas. Por ser rico em ácido oleico promove hidratação, previne a perda de água, diminui radicais livres e evita o envelhecimento da pele”, explica. Por fim, ela recomenda que seja utilizado o azeite extra virgem com acidez máxima de 0,5%, informação que pode ser encontrada no rótulo do produto.

Arquivo pessoal Brunna Santana, Cosmetóloga Natural – Instagram: @anu.saboaria