Skin streaming: conheça a técnica de skincare minimalista

A busca por rotinas de cuidados com a pele foi se popularizando cada vez mais, porém as mais viralizadas são mirabolantes. O desejo de cuidados mais simples e eficazes levou ao surgimento de uma nova tendência: o “Skin Streaming” . Ficou curiosa para saber como funciona? Vamos te explicar.

Essa técnica de skincare minimalista está ganhando destaque por sua abordagem simplificada e focada na qualidade dos produtos. O que gera menor custo na hora de comprar os produtos e gasta menos tempo nos processos de cuidados.

O que é skin streaming?

Skin Streaming é uma abordagem minimalista para os cuidados com a pele , baseada na filosofia de “menos é mais”. Ao invés de seguir rotinas complexas, os amantes da técnica Skin Streaming usam produtos essenciais de alta qualidade, simplificando o processo de cuidados com a pele.

De forma geral, essa técnica pensa em cuidar da pele com consumo mínimo, utilizando menos produtos porém mais potentes e específicos. Por isso, ela é perfeita pra quem quer otimizar o tempo de skincare e gastar o dinheiro de forma mais certeira. Nos vídeos viralizados dessa técnica, as pessoas usam cerca de 3 ou 4 produtos para cuidar da pele.

Os benefícios da skin streaming

Claro que um dos grandes benefícios da tendência é a economia! Para além disso, usar menos produtos evita irritar ou danificar a pele, já que agora não há necessidade testar uma grande variedade de produtos existentes no mercado. O foco do skin streaming oferecer para a pele apenas o que ela precisa.

Ela é ideal para pessoas de pele sensível ou que estão sofrendo com irritações. Ainda que isso não seja uma regra para todo mundo, se você sofre com rosácea e acne, pode ser necessário adotar alguns passos a mais para tratar as particularidades da sua pele.

Pontos importantes

Como todas as tendências e produtos para a pele, é importante consultar o dermatologista de sua confiança para garantir que você entre na moda com segurança. Produtos inapropriados para a nossa pele podem causar alergias e o que chega com a intenção de embelezar pode acabar prejudicando nossa saúde.

Fonte: Mulher