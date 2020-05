Skate: período de classificação para Jogos de Tóquio é ampliado

Em época de pandemia do novo coronavírus (covid-19), que tem inviabilizado praticamente todos os eventos esportivos ao redor do mundo, a solução dos organizadores da Corrida Rural da Represa em Juiz de Fora (na zona da mata mineira) para não cancelar a edição desse ano, que será a terceira da iniciativa, foi propor um formato online, diferente dos anos anteriores, nos quais a Represa João Penido foi o cenário da prova.

O organizador da corrida, Jaime Moura, disse à Agência Brasil que “a ideia é cada um correr ou pedalar na sua própria casa, ou onde lhe convier, porém sozinho e distante de todos os concorrentes”.

“Vale correr no quintal, na esteira, na bicicleta ergométrica e até na garagem”, afirma Jaime. Os percursos são de seis, 12 e 21 quilômetros de corrida ou 30 e 60 quilômetros de ciclismo. “Cada um dos competidores terá que comprovar a distância percorrida e o tempo através de postagens em redes sociais, ou através de fotos de cronômetros digitais”, afirma.

A inscrição apenas com medalha custa R$ 35, e com o kit completo, R$ 70. “O kit completo tem medalha, camiseta e máscara. Não temos fins lucrativos, vou distribuir todo o valor arrecado para entidades assistenciais da região. O cadastro pode ser feito pela página do evento na internet.

“Corro todo dia 10 quilômetros aqui em casa. Dá sim [para correr em casa]. É só querer. Já recebemos inscrições de vários locais. Tem gente do Ceará, da Argentina, de Portugal e até da China”, diz o organizador. As entidades que serão auxiliados com os recursos obtidos são a Sopa dos Pobres e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.