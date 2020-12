Site promove panorama da economia criativa do Centro Histórico de Vitória

Com o intuito de incentivar e ampliar o desenvolvimento da economia criativa no Centro Histórico de Vitória, uma parceria envolvendo diversas Secretarias do Governo do Estado, coletivos artísticos, empresas e demais entidades do setor lança durante o evento Festa da Criatividade, que será realizada na próxima segunda-feira (07), o hotsite http://distritocriativodevitoria.com. O público vai poder conferir vídeos com entrevistas, acesso às redes sociais e demais informações desta rede que contempla diversos setores da arte e do turismo na região do Centro de Vitória.

Segundo a gerente de Economia Criativa da Secretaria da Cultura (Secult), Lorena Louzada, essa é uma ação que visa a promover um dos territórios criativos de maior destaque no Espírito Santo, o Distrito Criativo de Vitória. O objetivo é apresentar as potencialidades de alguns empreendimentos estabelecidos na região que atuam com profissionalismo, tendo a criatividade e a cultura como eixos centrais dos seus negócios.

O hotsite é o resultado de um projeto que envolveu uma pesquisa de mapeamento, diagnóstico, um plano de comunicação, entre outras propostas coletivas de políticas públicas para o setor. O projeto foi elaborado em uma parceria da Gerência de Economia Criativa (Gecria) da Secult em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e a equipe Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho.

“Fico muito feliz por ter sido escolhida pelo CEET Vasco Coutinho para ser a professora orientadora deste projeto que é duplamente importante para mim, pois eu participo da rede como professora orientadora e participo também como empreendedora articuladora. Para os alunos bolsistas, acredito que é uma oportunidade única e muito importante, pois eles tiveram contato com uma rede de negócios da economia criativa, puderam ter experiência de participar de um projeto de pesquisa e tiveram a oportunidade de colocar em prática diversos conhecimentos e habilidades desenvolvidas em sala de aula nos cursos Técnico em Multimídia e Técnico em Rádio e Televisão”, disse a professora do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, Juliana Colli que participa do evento.

Distrito Criativo

O Distrito Criativo é uma rede formada por pessoas e organizações que buscam potencializar os negócios da Economia Criativa em territórios marcados por sua multiplicidade cultural e turística: música, design, gastronomia, moda, entre outras áreas.

A proposta da pesquisa foi trabalhar com o recorte territorial da cidade que compreende o entorno do Clube Saldanha da Gama, passando pela Cidade Alta, Parque Moscoso, Porto de Vitória, Vila Rubim até o Sambão do Povo. Além do Distrito Criativo, outros territórios estão sendo mapeados pela equipe do Programa ES+Criativo.

Festa da Criatividade

O Distrito Criativo será tema do Diálogo: Territórios Criativos, que vai debater a retomada e desafios do setor criativo e cultural do Centro de Vitória. Esta mesa irá compor a programação da Festa da Criatividade – Edição 2020, que acontecerá entre 07 e 12 em dezembro, inteiramente on-line. O evento conta com a parceria do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e do Sebrae.

O debate vai acontecer na próxima terça-feira (08), às 10 horas. Será um momento para alinhar as possibilidades de retomada no pós-crise, compartilhar as experiências daqueles que se reinventaram, mas também para fazer juntos o lançamento do site do Distrito Criativo.

Serviço:

Diálogo: Territórios criativos

Tema: “Distrito Criativo de Vitória: Retomada e desafios”.

Lançamento do site: www.distritocriativodevitoria.com

Convidados: Cristiane Martins (CUCA), Kleber Frizera (UFES), Angela Gomes (A Partir do Centro), Saulo Santos (Casa de Bamba), Juliana Lisboa (Cidade Quintal) e Jane Blandina (Sebrae Nacional).

Data: 08/12 (terça-feira)

Horário: 10h

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Aline Dias / Danilo Ferraz / Erika Piskac

(27) 3636-7111/99753-7583/99902-1627

[email protected]

[email protected]

https://www.facebook.com/SecultES/

https://www.instagram.com/secult.es/