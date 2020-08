Site oferece Ford Mustang “Eleanor” com rifas a partir de US$ 10

Divulgação Ford Mustang Eleanor é um dos Pony Cars mais famosos do cinema, com motor envenenado e visual agressivo

Mais conhecido pelo nome Eleanor, o Ford Mustang 1967 guiado por Nicholas Cage no filme “60 Segundos” (2000) serviu de inspiração para diversas réplicas, uma das quais está sendo oferecida nos Estados Unidos pelo Omaze, uma plataforma online para captação de recursos para projetos beneficentes.

Para participar da rifa, o interessado pode comprar cotas com valores que variam entre US$ 10 e US$ 100 (R$ 53 e R$ 530). A primeira dá direito a 100 cotas, enquanto a última dá 2.000 chances de ganhar o Ford Mustang .

Além do visual idêntico ao do carro do filme , já que se trata uma réplica autorizada, o Pony Car recebeu uma série de melhorias, com direito a um motor 5.0 V8 com compressor volumétrico e capaz de desenvolver cerca de 600 cv, freios Wilwood e um interior com bancos Recaro, detalhes em fibra de carbono, e um sistema de som Alpine com alto-falantes JL Audio.

É possível comprar números para o concurso até 22 de setembro e o vencedor deverá ser anunciado no dia 7 de outubro. Quem ganhar o prêmio poderá optar pelo Ford Mustang (tendo porém que arcar com os custos de importação se estiver fora dos EUA) ou trocá-lo por um prêmio em dinheiro de US$ 183.750 (cerca de R$ 978 mil). Os recursos obtidos com o concurso serão destinados para a Represent Justice, grupo que luta por mudanças no sistema judiciário e pelos direitos da população carcerária dos EUA.