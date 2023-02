Site falso da Americanas engana clientes e rouba dados do cartão

Divulgação/Americanas Site falso imita o oficial da Americanas para aplicar golpe

Circula na internet um site falso que imita o da Americanas com o intuito de roubar dados bancários dos usuários. A ameaça foi descoberta pela empresa de cibersegurança ESET, que alerta para o fato de que golpes online usando o nome da varejista estão em alta neste momento em que a companhia está em processo de recuperação judicial .

O site falso encontrado pela ESET traz uma enorme riqueza de detalhes ao imitar o oficial da Americanas, demonstrando bastante cuidado por parte dos cibercriminosos.

Além da URL, que é diferente da oficial, as vítimas dificilmente têm indícios para perceber que se trata de um site falso. Visualmente, o site é idêntico ao da Americanas, além de oferecer detalhes como ampla variedade de produtos, diversas opções de frete e opções de pagamento.

O golpe se dá na hora de concluir a suposta compra. Se o pagamento escolhido for por Pix, o usuário fará a transferência para uma conta registrada no nome “Via Varejo Eletrônicos LTDA”, que tenta passar credibilidade ao imitar o nome de uma companhia real, responsável por marcas como Casas Bahia, Ponto e Extra – a Americanas, porém, pertence à B2W.

Se a vítima escolher pagar pelo cartão de crédito, um aviso de compra bloqueada aparecerá ao final, fazendo com que ela digite o número de outro cartão e os golpistas consigam roubar ainda mais informações bancárias.

“Desconfie de situações em que é pedido que inclua mais de uma vez os dados do cartão. Em grande parte das vezes, essa prática surge com o intuito de extrair o maior número possível de dados do seu cartão, já que o processo nunca é concluído”, alerta Daniel Barbosa, especialista em segurança da informação da ESET no Brasil.

Como se proteger do golpe

Para não cair neste golpe ou em outros similares, confira algumas dicas:

Antes de comprar em um site, confira se a URL é a oficial. Nesse caso, o site oficial da americanas é “americanas.com.br”, enquanto o endereço do site falso é “minhamericanas.com”;

Ao acessar um site, confira se todas as abas funcionam. Em golpes, é comum que os criminoses “clonem” apenas as páginas principais, então muitas abas geram um aviso de erro ao serem acessadas;

Sempre desconfie de descontos bons demais, pois pode se tratar de um golpe;

Se atente às formas de pagamento. Lojas oficias costumam oferecer diversas opções, enquanto golpes usualmente oferecem apenas uma ou duas maneiras de pagar;

Desconfie de mensagens ou emails promocionais recebidos e, na dúvida, acesse os canais oficiais da empresa em questão ao invés de clicar em links;

Mantenha um bom antivírus instalado e atualizado em todos os seus dispositivos, inclusive no celular – veja aqui boas opções gratuitas para Android.

Fonte: IG TECNOLOGIA