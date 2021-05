Site de namoro exige mulheres submissas e proíbe “fornicação”

O acordo de adesão tem vários pontos inusitados que geram controvérsias

Uma plataforma norte-americana, criada pelo pastor Brandon Durham, do Texas, Estados Unidos, está dando o que falar. O Dominion Dating é um site em que solteiros cristãos podem encontrar sua cara metade, mas é bem diferente dos aplicativos de paquera convencionais. Nele tudo acontece seguindo as tradições bíblicas.

O acordo de adesão tem vários pontos inusitados que geram controvérsias. Nele o usuário tem que se comprometer com a “liderança masculina” da família, “acreditando que Deus dotou os homens com autoridade real e limitada para governar bem para o bem da humanidade”, diz o site. Isto causou polêmica entre movimentos feministas.

Já as mulheres, ainda de acordo com os termos de adesão, devem assumir seu “domínio no lar como dona de casa e companheira, em alegre submissão a um marido”. Além disso, os casais formados através do aplicativo devem “ser frutíferos e se multiplicar”, conforme decretado na Bíblia.

E, é claro, a pureza sexual é essencial para a plataforma. Por isso, “fornicação, assistir pornografia, vestir-se com sensualidade ou falta de recato e ter pensamentos lascivos” são coisas proibidas para os solteiros.