Site da Prefeitura de SP é usado para promover livro de Hitler e sexo oral

Reprodução Site da Prefeitura de São Paulo promove festival de sexo oral e livro de Hitler

Até a última terça-feira, 03, um site da Prefeitura de São Paulo divulgav ideias nazistas e eventos pornográficos. a plataforma SP Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, divulgava um livro de Hitler e um festival de sexo oral utilizando imagens de suásticas, do ditador alemão e de sexo explicito.

Um anúncio na categoria “Exibição” divulga o livro “Minha Luta” [“Mein Kampf”] escrito por Adolf Hitler. A obra é considerada a “Bíblia nazista”, no qual o ditador divulgou sua ideologia e ódio ao povo judeu.

Na descrição, um usuário da plataforma identificado apenas como “Paulo” descreve de maneria contraditória: “Livro de qualidade referente a conteúdo em prol dos movimentos LGBTs, BLM e Sinistas. Arquivos e interlúdio retentores de conhecimento, toda matéria apresentada no projeto é apenas para ampliação de seu nível intelectual. Morte aos semitas sujos”.

Um link direcionava o usuário para o livro, em formato de arquivo PDF, que pode ser baixado na íntegra.

Lançado em 2014, o objetivo do site é abrir um espaço para colaboração de paulistanos com a prefeitura, levantando e divulgando projetos e eventos na cidade.O cadastro do site é usado para facilitar inscrições em editais de fomento à cultura no município, como a Lei Aldir Blanc. Divulgar preconceito e ódio nunca foi ideia do site.

No perfil do “Paulo”, criado no dia 20 de julho de 2021, são vistos um brasão nazista, uma imagem de Hitler, um número de telefone e email de cadastro. Além desses dados, para utilizar a plataforma, um CPF válido é solicitado no momento de inscrição.

Além do livro de Hitler, um outro projeto chamado “Festival de Chupar Meu Pau” foi divulgado no site.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a prefeitura não se pronunciou sobre o tema, mas retirou o site do ar logo após a equipe de reportagem pedir uma explicação sobre o conteúdo.