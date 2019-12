Sistemas do Poder Judiciário Estadual ficarão indisponíveis de 26/12 a 06/01

As ações, os pedidos, os expedientes, os recursos e qualquer outro pedido judicial ou administrativo deverão ser encaminhados pessoalmente ao juízo plantonista.

Durante o recesso forense, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) fará uma parada programada para manutenção preventiva dos serviços de tecnologia da informação do Poder Judiciário Estadual, quando as ações, os pedidos, os expedientes, os recursos e qualquer outro pedido judicial ou administrativo deverão ser encaminhados pessoalmente ao juízo plantonista.

As comunicações feitas pelo Ministério Público, Procuradorias Estadual e Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar e demais órgãos estatais deverão ser feitas pessoalmente com a entrega dos expedientes, ofícios e autos diretamente ao juízo plantonista, dentro da sua região de escala.

Para manter as atividades imprescindíveis ao funcionamento do Poder Judiciário, os plantões estão mantidos nas unidades judiciárias previamente designadas, sendo necessária a readequação de alguns serviços.

O Ato Normativo nº 195/2019, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, que regulamenta a parada programada obrigatória para atualização e manutenção da infraestrutura dos serviços de tecnologia da informação do TJES durante o recesso forense foi disponibilizado no Diário da Justiça no dia 19 de dezembro (quinta-feira).

De acordo com a publicação, todos os sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do PJES, incluindo os sistemas judiciais e administrativos, correio eletrônico, rede e internet, estarão indisponíveis de 26/12 a 03/01/2020. Já entre os dias 04 e 06/01/2020, estarão indisponíveis os sistemas administrativos e judiciais.

No dia 26 de dezembro, das 13 às 14 horas, também será desligada a energia do prédio do TJES, quando a Secretaria de Engenharia realizará manutenções.

A parada programada tem o objetivo de realizar melhorias na infraestrutura dos sistemas computacionais que são de grande importância para o aperfeiçoamento e a prestação das atividades administrativa e jurisdicional no do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Vitória, 19 de dezembro de 2019

